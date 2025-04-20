رئيس الوزراء: دعم مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية لدفع عجلة التطوير والنهضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 07:28 مساءً - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء الاتصالات والتعليم العالي والتربية والتعليم لمتابعة سير العمل في دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع التركيز على مدارس WE.

وأشاد رئيس الوزراء بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه المدارس في تدريس المواد العلمية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

أوضح الدكتور عمرو طلعت الدور الحيوي لمدارس WE في تطوير مهارات الطلاب في المجالات التكنولوجية مع الإشارة إلى التوسع المستمر في إنشاء هذه المدارس، حيث تم الوصول إلى 19 مدرسة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور في هذا السياق على التزام وزارة التعليم العالي بتقديم الدعم اللازم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتمكينهم من الالتحاق بالجامعات واستكمال دراستهم.

في نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية العمل الجماعي بين الوزارات لوضع خطة متكاملة لدعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وبحث أفضل السبل لتسهيل التحاق خريجيها بالجامعات المصرية، مما يسهم في تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.