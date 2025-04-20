نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تقرر إعادة طرح مشروع المدينة مجددًا على المطورين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، اجتماعًا هامًا مساء اليوم بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعضو المجلس ورئيس اللجنة محمد خراجة، لمناقشة أخر التطورات لإنشاء المدينة السكنية.

وناقش الحضور غياب المطورين عن الاجتماع المحدد له الخميس الماضي مع الاستشاري.

وانتهى الاجتماع بعدة قرارات حاسمة، أبرزها إعادة طرح مشروع المدينة مجددًا فور ورود تقرير الخبير الاستشاري إلى النقابة.

واتفق الحضور، التأكيد على الالتزام بالاشتراطات التي وضعها الحاجزون والاستشاري في كراسات الشروط، دون أي تعديل، واستكمال إنشاء المدينة السكنية وفق هذه المحددات، بغض النظر عن تشكيل المجلس المقبل.

كما شدد الحضور على ضرورة إشراك لجنة الحاجزين في جميع الخطوات القادمة بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وتحديد مهام اللجنة وشرعية المتابعة والمشاركة فى اتخاذ القرارات، مع تكثيف جهود الترويج للطرح الجديد من خلال النشر والتسويق بجميع الوسائل الممكنة.

وأكدت اللجنة أن المشروع مستمر ولن يتوقف، وأن الأرض المخصصة قائمة كما هي، داعية الزملاء الصحفيين إلى عدم الانجراف وراء الشائعات أو إثارة اللغط حول المشروع، لما لذلك من تأثير سلبي على سير التنفيذ ومصالح الحاجزين.

وطالب الحضور بضرورة تحديد دور ومهام اللجنة المشكلة من الحاجزين بقرار من مجلس النقابة، بما يضمن وجود رقابة فعالة ومتابعة مستمرة حتى الانتهاء من إنشاء المدينة وتسليم الوحدات لمستحقيها.

وشدد محمد خراجة على أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن النقابة بشأن المشروع، وعدم الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة قد تُنشر خارج القنوات الرسمية، حفاظًا على مصالح الزملاء الصحفيين وتحقيقًا للشفافية.