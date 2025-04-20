أرسنال يضرب إيبسويتش تاون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 05:26 مساءً - حقق فريق أرسنال فوزا كبيرا على إيبسويتش تاون بنتيجة 4-0، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الحالي 2024-2025.

جاءت ثنائية الشوط الأول من مباراة إيبسويتش تاون ضد آرسنال لصالح الجانرز عن طريق لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي فى الدقيقتين 14 و28.

وفى الشوط الثانى أضاف لياندرو تروسارد وإيثان نوانيري الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 69 و88.