أرسنال يضرب إيبسويتش تاون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 05:26 مساءً - حقق فريق أرسنال فوزا كبيرا على إيبسويتش تاون بنتيجة 4-0، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الحالي 2024-2025.
جاءت ثنائية الشوط الأول من مباراة إيبسويتش تاون ضد آرسنال لصالح الجانرز عن طريق لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي فى الدقيقتين 14 و28.
وفى الشوط الثانى أضاف لياندرو تروسارد وإيثان نوانيري الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 69 و88.
ويحتل أرسنال المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف ليفربول المتصدر والأقرب للتتويج بالنسخة الحالية من البطولة، بينما يتواجد إيبسويتش تاون فى المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.
وخاض أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتتيا مباراة إيبسويتش تاون وسط معنويات مرتفعة بعدما نجح فى إقصاء ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا من البطولة القارية، عقب الفوز عليه بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى نصف النهائي ويضرب موعدا ناريا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.