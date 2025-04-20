ضبط والد طفل بعد قيادته السيارة دون علمه معرضاً حياته والمواطنين للخطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 05:26 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها مستأجرة (لأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وأن مرتكب الواقعة (نجله – سن 14) وبسؤاله أقر بأنه حال معاينته إحدى الشقق السكنيه لإستأجرها قام نجله بتحريك السيارة أثناء تواجدها أمام العقار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.