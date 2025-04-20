ضبط والد طفل بعد قيادته السيارة دون علمه معرضاً حياته والمواطنين للخطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 05:26 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة