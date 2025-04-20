عبد المحسن سلامة لصحفيي «صوت الأمة»: 1500 شقة وأراضٍ سكنية.. وأتحدث عن برنامج تنفيذي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 05:26 مساءً - كشف الكاتب الصحفى، عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، تفاصيل جديدة في برنامجه الانتخابي، من خلال الاتفاق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 1500 شقة سكنية بمساحات مختلفة، وبمدن متعددة للصحفيين، فضلاً عن أراضٍ سكنية.

وأضاف سلامة خلال لقاءه مع صحفيي "صوت الأمة" أنه يعتمد على طرح برنامج انتخابي تنفيذي، بدأ بإعلانه قبل أيام عن مشروع 20 ألف فدان بالاتفاق مع شركة الريف المصرى في منطقة غرب غرب المنيا، بتسهيلات للصحفيين، موضحا أنه اليوم يعلن عن أكبر مشروع سكنى في تاريخ النقابة، من خلال شقق سكنية وأراضي سكنية بالاتفاق مع وزارة الإسكان، حيث سيراعي هذا الاتفاق كل الفئات، مؤكدا أنه سيجري تخصيص الشقق في عدة مدن في محافظات مختلفة، لتحقيق الاستفادة لكل الزملاء الصحفيين، مشيراً إلى أن الشقق ستكون جاهزة للتسليم الفوري.

وتحدث سلامة عن مشروع العشرين ألف فدان، وقال إنه تم الاتفاق بشأنها مع شركة الريف المصري، وهي أرض تابعة لمشروع الدولة باستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وهذه الأرض خضعت لدراسات وأبحاث متعددة انتهت إلى صلاحيتها للزراعة، كما أن هناك شركات ومستثمرين بدأوا زراعة الأراضي في غرب غرب المنيا، وبجوار المنطقة التي ستخصصها الريف المصري للصحفيين، لافتاً إلى أنه جارٍ الآن استلام رغبات الصحفيين، وبعدها سيتم تحديد المساحة المطلوبة، والبدء في إجراءات التخصيص وإنشاء جمعية للصحفيين، ومن ثم سيتم التسليم فوراً بعد دفع المقدم، موضحاً أنه يحق للزميل الصحفي الحصول على قرض من البنك الزراعي المصرى وبنوك أخرى بفائدة مدعمة تصل إلى 5%، للبدء في زراعة الأرض.

وعن المفاوضات مع وزارة المالية بخصوص بدل الصحفيين، قال سلامة إن تصريحات أحمد كجوك وزير المالية مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "dmc" قبل أيام تؤكد ما تحدث عنه بأن التفاوض المستمر مع المالية، وأنه لا صحة لمن تحدث عن نسب مئوية متفاوتة بخصوص الزيادة.

وأكد سلامة أن برنامجه يسير في مسارات متعددة، منها المتعلق بالجانب الاقتصادي، وأخرى مرتبط بالحريات الصحفية والتعامل مع الزملاء المسجونين، لافتاً إلى سعيه الدائم للتوصل إلى حلول في هذا الملف.