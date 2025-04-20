نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنديل:يزور نيافة الأنبا ميخائيل بكاتدرائية السيدة العذراء بحلوان لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عصر اليوم السبت زيارة كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان.

حيث كان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم، وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور السيد قنديل تهنئة أسرة جامعة حلوان إلى نيافة الأنبا ميخائيل وجموع الإخوة المسيحيين، مؤكدًا أن الجامعة تحرص دائمًا على تجسيد معاني الوحدة الوطنية في كافة المناسبات، وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي، والعيش المشترك، والتقدير المتبادل بين أطياف الشعب المصري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مشاركة الجامعة في مثل هذه المناسبات تأتي إيمانًا منها بالدور التنويري للمؤسسات التعليمية في دعم ثقافة السلام والحوار والانفتاح على الآخر، وهو ما يعكس الوجه الحضاري لمصر التي تمثل نموذجًا فريدًا في التعايش بين أبناءها.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا ميخائيل عن بالغ تقديره لزيارة رئيس الجامعة، مشيدًا بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام الجامعة بالتواصل المجتمعي، وتعزيز القيم النبيلة بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وتناول اللقاء كذلك التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجالات الخدمة المجتمعية والتوعية الثقافية، عبر مبادرات مشتركة تعزز الانتماء الوطني، وتدعم مبادئ المحبة والسلام.

وقد جاءت الزيارة في إطار الاستقبال الرسمي الذي نظمته الإيبارشية لاستقبال التهاني من كبار الشخصيات العامة بمناسبة عيد القيامة المجيد، في أجواء يسودها الاحترام والمحبة والروح الوطنية.