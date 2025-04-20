نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو والإنفوجراف.. وزارة التعليم العالي تستعرض حصاد أنشطتها خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بذل جهودها الحثيثة على كافة المستويات، سواء من خلال تعزيز الشراكات الدولية، أو دعم مؤسسات التعليم العالي محليًا، أو من خلال المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة الخريجين وربطهم باحتياجات سوق العمل. وتأتي هذه الجهود في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تضع التعليم والابتكار في صدارة أولويات الدولة.

وتُولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز مكانة مصر على الصعيد الأكاديمي والبحثي عالميًا، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، والمشاركة في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات. كما تعمل الوزارة على تفعيل استراتيجيات متقدمة لتدويل التعليم، ورفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية تواكب التحولات العالمية، وخاصة في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة.

وفي هذا السياق، أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تقريرًا مصورًا يشمل فيديو وإنفوجراف، يرصد أبرز أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أبريل 2025، ويعكس حجم العمل والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لدفع عجلة التعليم والبحث العلمي نحو المستقبل.

نشاط دولي في باريس لدعم الترشح المصري لليونسكو

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الاجتماع التأسيسي لمؤسسة "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال زيارته للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي لليونسكو، والتي تزامنت مع انطلاق الحملة المصرية الرسمية لدعم ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، لمنصب السكرتير العام للمنظمة.

وتفقد الوزير خلال الزيارة مبنى "بيت مصر"، الذي بدأ تشغيله رسميًا في يناير 2024، واطمأن على سير أعمال الصيانة الدورية ومتابعة الجوانب التشغيلية، في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل للطلاب المصريين بالخارج.

لقاءات ثنائية في بروكسل لتعميق التعاون الأكاديمي

في العاصمة البلجيكية بروكسل، التقى الدكتور أيمن عاشور بالدكتور يان دانكارت، رئيس جامعة VUB، حيث بحث الطرفان سُبل التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية، والتبادل الطلابي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس. وأكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات الجامعية مع المؤسسات البلجيكية، مشيرًا إلى النجاح الذي تحقق في التعاون المصري الفرنسي من خلال توقيع 42 بروتوكول تعاون مؤخرًا مع الجامعات الفرنسية، مما يعكس التوجه نحو توسيع الشراكات الأوروبية.

التعاون مع جامعة "كيه يو لوفين" KU Leuven

وعلى هامش زيارته إلى بلجيكا، التقى الوزير أيضًا بالدكتور بيتر ليفنز، نائب رئيس جامعة KU Leuven للعلاقات الدولية، حيث تناول اللقاء سبل التعاون الأكاديمي والبحثي، وأكد الوزير أهمية السير على نهج التعاون الذي تم مع الجامعات الفرنسية، من خلال بناء شراكات تعليمية قوية مع الجامعات البلجيكية.

شراكة صحية مصرية ألمانية لتطوير المستشفيات الجامعية

شهد الدكتور أيمن عاشور توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة "كوجنوس" العالمية، الذراع الدولي للمجموعة التعليمية الألمانية "كارل ريميجيوس فريزينيوس"، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي. وأوضح الوزير أن هذه الشراكة تدعم جهود تطوير منظومة المستشفيات الجامعية، التي تضم 145 مستشفى، وتقدم خدماتها لما يقرب من 25 مليون مريض سنويًا، مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص الدولي يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية.

تعزيز التعاون المصري البريطاني في التعليم العابر للحدود

كما عقد الوزير اجتماعًا مع السيد مارك هيوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون في مجال التعليم العابر للحدود، وتدويل التعليم، ورفع مستوى الخريجين من خلال تقديم تعليم عالي الجودة، يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والبحثي للمؤسسات المصرية. واعتبر الوزير اللقاء فرصة لتوسيع مجالات التعاون المشترك مع الجامعات البريطانية، بما يعزز التفاهم الأكاديمي بين البلدين.

مشروعات مشتركة مع الوكالة الجامعية للفرانكفونية

وفي إطار العلاقات مع المؤسسات الفرانكفونية، استقبل الدكتور أيمن عاشور الدكتور جان نويل باليو، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرانكفونية بالشرق الأوسط، حيث ناقش الجانبان آخر تطورات التعاون المشترك، خاصة مشروع إنشاء "مركز التوظيف الفرانكفوني" بجامعة القاهرة. وأشار الوزير إلى أن هذا المركز سيكون إضافة قوية لدعم جهود تأهيل الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، مشيرًا إلى وجود 36 مركزًا للتوظيف بالجامعات المصرية تركز على تطوير القدرات المهنية للطلاب.

تكريم منظمي زيارة الرئيس الفرنسي ومؤتمر التعاون الجامعي

في إطار تقدير الجهود المبذولة، قام الدكتور أيمن عاشور بتكريم فريق العمل الذي ساهم في تنظيم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة، وتنظيم فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، مؤكدًا أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية مع فرنسا، وتوسيع آفاق التعاون من خلال إنشاء برامج أكاديمية جديدة تلبي متطلبات السوق.

ورشة عمل حول "مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين"

اختتم الأسبوع بورشة عمل نظمها قطاع التعليم بالوزارة حول مشروع "مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وتهدف الورشة إلى عرض نتائج مشاركة المعاهد التعليمية في المشروع، الذي يسعى إلى تطوير مهارات الأفراد في التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والفنون، والرياضة، والحياة اليومية، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي والاقتصاد المعرفي. وتهدف هذه المراكز إلى بناء مجتمع أكثر استعدادًا للتطورات المتسارعة عالميًا.