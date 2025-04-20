نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور: يهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي من الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأسمى التهاني إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من الأخوة الأقباط بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والطلاب، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته أن تظل قيم المحبة والوحدة والتسامح راسخة في وجدان المجتمع الأكاديمي، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح في مسيرة النهوض بالمنظومة الأكاديمية والبحثية في مصر.