نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور يقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأخوة الأقباط في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب الوزير عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير والسلام، وأن تظل قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك راسخة في وجدان المجتمع المصري.

وأوضح الوزير أن مؤسسات التعليم العالي تسهم بدور مهم في ترسيخ هذه القيم بين شباب الجامعات، بما يُعزز من بناء مجتمع قوي ومتماسك.