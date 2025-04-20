الكاف يختار طاقم تحكيم موريتاني لذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وصن داونز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 04:29 مساءً - لا حديث فى الشارع الكروي الأهلاوي سوى عن مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى ستقام الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ويتطلع الأهلي لحسم التأهل لصالحه بعد التعادل السلبي أمس، السبت، أمام صن داونز في المباراة التى أقيمت فى جنوب أفريقيا. ويُدير مباراة العودة طاقم تحكيم موريتاني يضم كلاً من: حكم الساحة: دحان بيدة – موريتانيا حكم الفيديو (VAR): باملاك تسيما – إثيوبيا الحكم المساعد الأول: أدو هيرمان نجو – كوت ديفوار

الحكم المساعد الثاني: جوناثان كوفي – توجو

الحكم الرابع: صامويل أوكوندا – رواندا

مساعد حكم الفيديو: سليمة موكانسانجا – رواندا.

