صحة المواطنين أولاً.. خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 04:28 مساءً - صرحت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن جاهزيتها الكاملة لتقديم الخدمات الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد القيامة وشم النسيم، حيث تم رفع درجة الاستعداد إلى أقصى حد في 305 منشأة صحية في محافظات التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

تضمنت الخطة الصحية مجموعة من الخطوات الهامة لضمان جاهزية المنشآت الصحية منها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتعديل جداول العمل للأطباء والتمريض وتشكيل فرق طبية متنقلة.

كما تم التأكد من توافر جميع الموارد الأساسية مثل الطعوم والأمصال وأكياس الدم مع ضمان وجود مصادر طاقة ووقود كافية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.

أُنشئت غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة إلى جانب غرف طوارئ في جميع الفروع مع تنسيق مستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية.

وشددت الهيئة على أهمية استمرار تقديم الخدمات الصحية الحيوية، بما في ذلك توفير أدوية الأمراض المزمنة وتوسيع نطاق الخدمات الطارئة لضمان استجابة فعالة لاحتياجات المرضى خلال فترة الاحتفالات.