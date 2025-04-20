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تكريم وتقدير.. جامعة 6 أكتوبر تكرم أمهات الشهداء وأبطال ذوي الهمم

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تكريم وتقدير.. جامعة 6 أكتوبر تكرم أمهات الشهداء وأبطال ذوي الهمم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 04:28 مساءً - احتفلت كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر بأمهات الشهداء وأمهات الأبطال من ذوي الهمم من خلال مشروع التخرج "الوتد" الذي يعكس الدور الكبير الذي تلعبه الأمهات في بناء الأجيال التي تدافع عن الوطن وتسهم في بنائه وشمل التكريم عدداً من الأمهات اللواتي قدمن تضحيات كبيرة من أجل أبنائهن ووطنهم.

شهد الحفل العديد من الكلمات المؤثرة التي سلطت الضوء على الدور المحوري للأم في بناء الأبطال وصناعة الأوطان كما تم استعراض قصص كفاح ملهمة لأمهات مكرمات.

وبلغ التكريم ذروته بتسليم درع الكلية للأمهات تقدير لما بذلنه من جهود وتضحيات كبيرة وقد جاء هذا الحفل تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة 6 أكتوبر وبإشراف مباشر من الدكتورة دينا فاروق أبو زيد عميدة كلية الإعلام وفنون الاتصال.

ينفذ طلاب الفرقة الرابعة مشروع "الوتد" بإشراف الدكتور راشد صلاح أبو رمية والدكتور أحمد عبد المجيد والكاتب الصحفي عمر حسانين ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على دور الأمهات في بناء الشخصيات المؤثرة وتقدير تضحياتهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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