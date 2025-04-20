سلامة الغذاء: تصدير 215 ألف طن من المنتجات الغذائية وضبط لحوم غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 04:28 مساءً - نشرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الرابع عشر عن الفترة من 12 إلى 18 أبريل، متضمنًا مستجدات الأعمال الرقابية والتفتيشية، إلى جانب مستحدثات حركة التصدير والاستيراد الغذائي، والتطورات المتعلقة بالمصانع والمنشآت الغذائية في مصر.

وسجلت الهيئة خلال هذا الأسبوع تصدير 4410 شحنة غذائية بوزن 215 ألف طن إلى 194 دولة، وشملت الشحنات صادرات متنوعة من الخضروات والفواكه والمنتجات الجاهزة، حيث جاءت البطاطس في صدارة الخضروات بـ33 ألف طن، تلتها الفاصوليا والبصل، بينما احتلت الموالح المرتبة الأولى بين الفواكه بـ42 ألف طن، وجاءت الفراولة في المركز الثاني بـ20 ألف طن.

وكان ميناء الإسكندرية الأكثر نشاطًا من حيث عدد الشحنات المصدّرة، يليه ميناء سفاجا ومطار القاهرة، فيما تضمنت قائمة أبرز الدول المستقبلة للصادرات مصرية كلًا من السودان، وروسيا، والسعودية، وهولندا.

وفي المقابل، استقبلت مصر 2360 رسالة غذائية بوزن إجمالي بلغ 416 ألف طن من 966 شركة عالمية، توزعت ما بين واردات من القمح، وفول الصويا، والزيوت، والفول العريض، وتصدرت روسيا قائمة الدول الموردة، تلتها أمريكا وأوكرانيا وإندونيسيا.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة عن تسجيل 746 منشأة غذائية جديدة، إضافة إلى 17 مصنعًا و7 منشآت تعبئة، وإصدار 810 شهادات صحية بغرض التصدير، فيما تابعت الهيئة موسم توريد القمح المحلي عبر غرفة عمليات مختصة، مزوّدة بأجهزة لقياس الرطوبة، لضمان انضباط الاستلام من مختلف المحافظات.

على صعيد الفحص والرقابة، أجرت الهيئة تحاليل لـ334 منتجًا غذائيًا خاصًا، وسجلت 49 منتجًا جديدًا، إلى جانب فحص 423 طلب تظلّم وارد من الموانئ، وأصدرت 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية إلى أوروبا بعد استيفاء التحاليل.

ونفذت فرق الهيئة 34 حملة تفتيشية على المصانع، و45 زيارة لمحطات التعبئة، فضلا عن الحملات التي استهدفت الفروع والمنشآت السياحية، وأسفرت الحملات عن مصادرة قرابة 2 طن من اللحوم والرنجة الفاسدة في 12 محافظة.

وفي الغربية، أسفرت 18 حملة عن ضبط نصف طن لحوم و800 كجم رنجة و400 كجم فسيخ غير مطابق للمواصفات، مع تنفيذ زيارات توعوية وتسجيل منشآت جديدة، بينما كشفت الحملات في كفر الشيخ عن منتجات مجهولة المصدر من الرنجة والجمبري.

كما أشرفت الهيئة على فحص الأغذية في مراكز التأهيل والمستشفيات بمحافظة الغربية، ومخازن جمعية الهلال الأحمر المخصصة لدعم المتضررين في غزة، وتلقت خلال الأسبوع 54 شكوى، تم التعامل مع 24 منها، ويجري فحص باقي الشكاوى مع اتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة.