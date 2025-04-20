هيئة السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات المصيف إلى مرسى مطروح اعتبارًا من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 04:28 مساءً - تستعد هيئة السكة الحديد لبدء تشغيل قطارات المصيف التي تربط القاهرة بمرسى مطروح اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث أعلنت عن جدول تشغيل جديد للموسم الصيفي.

وتشمل الخطة تشغيل عدة قطارات يومية وعادية مع تجهيزات مريحة لركاب الصيف.

قطار "1933-1934" و"1935-1936": سيتم تشغيل قطارين يوميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

سيتحرك القطار الأول من القاهرة في الساعة 11:00 مساءً، على أن يعود من مرسى مطروح يوم الخميس 5 يونيو الساعة 11:00 مساءً.

وتتمثل التشكيلة في 8 عربات روسية مكيفة من الدرجة الثالثة.

قطار "939-940" و"943-942": سيبدأ تشغيل هذين القطارين يوميًا اعتبارًا من السبت 21 يونيو 2025.

سيغادر القطار الأول القاهرة في الساعة 5:50 صباحًا، ويعود من مرسى مطروح في الساعة 3:00 مساءً يوم الأحد 22 يونيو.

سيتم تشغيل قطار النوم "773-772" على خط القاهرة - مرسى مطروح، حيث يتكون من 4 عربات نوم و4 عربات درجة ثانية مكيفة.

سيتم تشغيله أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع بدءًا من السبت 21 يونيو 2025.

وسيتحرك القطار من القاهرة في الساعة 11:00 مساءً، على أن يعود من مرسى مطروح بقطار "775-774" في الساعة 11:30 مساءً أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

كما سيتم تشغيل قطار "773-772" الجلوس، الذي يتكون من 3 عربات مكيفة من الدرجة الأولى وعربة بوفيه و6 عربات مكيفة من الدرجة الثانية، أيام الأحد والثلاثاء والخميس بدءًا من يوم الأحد 22 يونيو 2025.

سيتحرك القطار من القاهرة الساعة 11:00 مساءً، ليعود من مرسى مطروح في الساعة 11:30 مساءً يوم الإثنين 23 يونيو 2025.

وبهذه التحديثات، تسعى هيئة السكة الحديد إلى توفير وسيلة نقل مريحة وآمنة للمصطافين الراغبين في قضاء عطلتهم الصيفية في مرسى مطروح، مع تسهيل التنقل بين المدينة والعاصمة.