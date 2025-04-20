”14 كلية” جامعة القاهرة الأهلية.. مستقبل التعليم العالي في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 04:28 مساءً - صرح رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق عن استعداد جامعة القاهرة الأهلية لاستقبال طلابها في العام الجامعي 25-2026 بمقرها بمدينة السادس من أكتوبر.

وستقدم الجامعة 22 برنامج أكاديمي متميز من خلال 14 كلية متخصصة في مجالات الطب، الهندسة، التكنولوجيا، الاقتصاد، والإعلام، مما يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة.

شدد الدكتور عبدالصادق على التزام جامعة القاهرة الأهلية بتقديم برامج تعليمية متميزة تركز على الابتكار والتفكير النقدي وتهدف إلى تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل المبكر للقبول في كليات الجامعة الأهلية في ٤ مايو وسيتم الإعلان عن أليات التسجيل والرسوم الدراسية في وقت لاحق.

كشف الدكتور محمد العطار مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية عن البرامج الأكاديمية التي ستقدمها جامعة القاهرة الأهلية والتي تغطي مجموعة من التخصصات الرئيسية، بما في ذلك الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الطب البيطري، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، الأعمال، الاقتصاد، الإعلام، القانون، والتربية للطفولة المبكرة.

وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج البكالوريوس المتميزة التي تلبي احتياجات سوق العمل وتشمل هذه البرامج الطب، الهندسة، الأمن السيبراني، إدارة الأعمال، الإعلام، والقانون. وللحصول على مزيد من المعلومات حول هذه البرامج والجامعة بشكل عام، يمكن زيارة المقر الرئيسي للجامعة في وصفية دهشور بمدينة السادس من أكتوبر.