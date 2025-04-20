مصر تواصل تحقيق خلوها من مرض الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثاني على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 04:28 مساءً - أفاد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتجديد مصر للإشهاد الدولي بعدم وجود مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، للعام الثاني على التوالي.

حيث أكد عبدالغفار أن التدابير الوقائية التي تمكنت وزارة الصحة والسكان من تنفيذها، مثل زيادة نسب التطعيم، ونظام فعال للرصد الوبائي، بالإضافة إلى التوعية، هي الوسيلة المثلى للحماية وتقليل عبء الأمراض.

وتحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الحصول على هذا الشهاد الدولي تم بعد اجتماع تم عقده في مقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، حيث أشادت لجنة التحقيق الإقليمية بفعالية نظام المراقبة وكمال أنشطة التطعيم والإجراءات الصارمة التي تتبناها مصر في التصدي لأي حالات من الحصبة أو الحصبة الألمانية.

وعلى الجانب الأخر، أفاد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن هذا النجاح تحقق نتيجة لقيام وفد من لجنة التحقق بزيارة ميدانية، يتضمن خبراء دوليين في أنظمة رصد الحصبة والحصبة الألمانية، لعدة محافظات في مصر.

وأكد قنديل أن الإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج الموسع للتطعيمات تعكس جهود وزارة الصحة في هذا المجال، حيث تم تقديم خدمات التطعيم بشكل مجاني لجميع الأطفال المقيمين في جمهورية مصر العربية دون أي اعتبار لجنسياتهم أو قانونية إقامتهم.