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عاجل - قرينة الرئيس تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد: كل عام ومصر بأبنائها في خير وسلام

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عاجل - قرينة الرئيس تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد: كل عام ومصر بأبنائها في خير وسلام

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربة عن أطيب أمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة على المصريين جميعًا بالخير والسلام والوحدة.

ونشرت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدوينة جاء فيها:
"أهنئ أبناء مصر الأقباط بعيد القيامة المجيد، راجية من الله أن يعيده عليهم وعلى كل المصريين بالصحة والسعادة ودوام المحبة."

واختتمت السيدة انتصار السيسي رسالتها بقولها:
"كل عام ومصر بأبنائها في خير وسلام."

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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