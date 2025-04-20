عاجل - قرينة الرئيس تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد: كل عام ومصر بأبنائها في خير وسلام

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربة عن أطيب أمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة على المصريين جميعًا بالخير والسلام والوحدة.

ونشرت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدوينة جاء فيها:

"أهنئ أبناء مصر الأقباط بعيد القيامة المجيد، راجية من الله أن يعيده عليهم وعلى كل المصريين بالصحة والسعادة ودوام المحبة."

واختتمت السيدة انتصار السيسي رسالتها بقولها:

"كل عام ومصر بأبنائها في خير وسلام."