ضبط المتهم بضرب طفلة فى الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بتوثيق طفلة والتعدى عليها بالضرب داخل أحد العقارات بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس") وكذا تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو (نجلة زوجته – سن 3 )، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى عليها لتأديبها لكثرة بكائها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.