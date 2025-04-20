أخبار مصرية

ضبط 4 ملايين جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

0 نشر
0 تبليغ

ضبط 4 ملايين جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 03:32 مساءً - استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا