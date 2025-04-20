الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 03:32 مساءً - توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها، وأن تزدهر فيها قيم المحبة والسلام التي توحّدنا تحت راية الوطن الواحد.

وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أبناء مصر الأقباط: أتوجه إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها، وأن تزدهر فيها قيم المحبة والسلام التي توحّدنا تحت راية الوطن الواحد.. أتمنى لكم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات، ولعائلاتكم كل السعادة والسرور. كل عام وأنتم بخير، وعيد قيامة مجيد".