طقس الإثنين.. حار نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 03:32 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 21 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

مطروح

العظمى 35 درجة.

الصغرى 22 درجة.

سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 18 درجة.

قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.