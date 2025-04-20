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أحمد جودة - القاهرة - توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى المواطنين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، معبّرًا عن أمله في أن يظلّ وطننا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائه، ومشددًا على أهمية نشر قيم المحبة والسلام التي توحد المصريين تحت راية الوطن الواحد.

رسالة رئاسية عبر منصات التواصل

نشر الرئيس السيسي تغريدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها:

“أبناء مصر الأقباط: أتوجه إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها، وأن تزدهر فيها قيم المحبة والسلام التي توحّدنا تحت راية الوطن الواحد، أتمنى لكم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات، ولعائلاتكم كل السعادة والسرور. كل عام وأنتم بخير، وعيد قيامة مجيد.” عاجل - السيسي يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: مصر منارة للتسامح والتعايش

تأتي هذه التهنئة الرئاسية استكمالًا للتوجيهات الرئاسية الدائمة بشأن المواطنة الجامعة والتضامن بين كافة الطوائف، والتي غدت إحدى الثوابت الأساسية في خطاب القيادة السياسية المصرية.