نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدشن مقر الوكالة الفضائية الأفريقية بمدينة الفضاء المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المدينة الفضائية المصرية اليوم الموافق الاحد ٢٠ ابريل ٢٠٢٥ افتتاح مقر الوكالة الفضائية الأفريقية، في حدث تاريخي يعكس التزام مصر الراسخ بدعم جهود التنمية العلمية والتكنولوجية في القارة الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

و رحب الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في كلمته خلال فعالية الافتتاح بالوزراء ورؤساء الهيئات والوفود الرسمية المشاركة، وفي مقدمتهم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء؛ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومعالي الفريق أول محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية؛ممثلا القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي معالي السيد ماريو أوغوستو دي سيلفا أوليفيرا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الاجتماعي بجمهورية أنغولا؛ والأستاذ الدكتور أرسين توكا كوبيا، رئيس ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية كوت ديفوار ومعالي الدكتور تيدياني أوتارا، رئيس المجلس الأفريقي للفضاء؛

وأكد الدكتور شريف صدقي في كلمته أن تدشين الوكالة الفضائية الأفريقية يمثل محطة فارقة في مسيرة القارة نحو استكشاف الفضاء وتوظيف علومه لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمقر الوكالة داخل المدينة الفضائية المصرية يعكس إيمانها العميق بأهمية التكامل الأفريقي في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

كما أشار إلى أن الوكالة ستلعب دورًا محوريًا في تنفيذ السياسة والاستراتيجية بما يتماشى مع تحقيق أجندة إفريقيا 2063، مشيدًا بالدعم المصري السخي الذي بلغ 20 مليون دولار لتعزيز عمليات الوكالة، وتوفير البنية التحتية المتطورة اللازمة لأنشطتها.

واستعرض الدكتور صدقي المبادرات الرائدة التي أطلقتها مصر لدعم قطاع الفضاء الأفريقي، ومن أبرزها "البرنامج التدريبي الأفريقي"، الذي خرّج 71 مهندسًا وعالمًا متخصصًا من 34 دولة أفريقية، ومشروع "القمر الصناعي الأفريقي للتنمية"، الذي يتم تطويره بالتعاون مع عدة دول شقيقة، في إطار مواجهة تحديات التغير المناخي عبر توفير بيانات فضائية دقيقة.

وفي كلمته، أكد معالي الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح مقر الوكالة الفضائية الأفريقية يعد تتويجًا للجهود الدؤوبة التي بذلتها مصر لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لكل مبادرات التنمية العلمية في القارة.

من جانبه، وصف معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، افتتاح الوكالة بأنه حدث تاريخي ونقلة نوعية في مسيرة القارة الأفريقية نحو امتلاك أدوات العلم والمعرفة، مؤكدًا أن القارة تثبت اليوم قدرتها على خوض ميادين المستقبل بثقة عبر رؤية موحدة لتحقيق أهداف أجندة الفضاء الأفريقية 2063.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالجهود الفنية والمادية التي بذلتها مصر على مدار السنوات الماضية لإنجاح هذا المشروع الطموح، معربًا عن ثقته بأن الوكالة ستكون منصة قارية فاعلة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات في الاستخدامات السلمية للفضاء، ومؤكدًا التزام مصر الكامل بتقديم الدعم الفني واللوجيستي لاستمرارية وتطور الوكالة، وانفتاحها على الشراكات العلمية الدولية.

وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور شريف صدقي بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الدفاع المصرية، ممثلةً في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية، لما قدمته من دعم غير مسبوق في تنفيذ منشآت المدينة الفضائية، وعلى رأسها مبنى الوكالة الفضائية الأفريقية، ليصبح هذا الصرح العلمي المتميز واقعًا ملموسًا يضاف إلى إنجازات مصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وقد شهدت مراسم الافتتاح حضورًا دوليًا وأفريقيًا واسعًا، عكس المكانة الريادية لمصر في قيادة مسيرة التعاون الفضائي بالقارة الأفريقية، وإيمانها العميق بأهمية استثمار علوم الفضاء لتحقيق التنمية الشاملة لشعوب إفريقيا.