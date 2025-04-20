نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات حرس الحدود تكثف جهودها خلال الفترة الماضية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت قوات حرس الحدود التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التى تهدف الإضرار بالأمن القومي المصري

حيث نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة من ( الحشيش - الهيدرو - البانجو - الأفيون - الأقراص المخدرة )، وضبط كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

كما تمكنت من إحباط عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية والتسلل والتنقيب العشوائى عن خام الذهب من خلال تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة.

وتواصل قوات حرس الحدود إحكام السيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة لمنع الخارجين عن القانون من تحقيق أهدافهم التى تهدد سلامة البلاد وتشكل خطرًا على المجتمع.