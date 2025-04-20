مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل عدداً من رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 02:30 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتفعيل كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء من خلال حرصها على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.. فقد أقام قطاع الحماية المجتمعية قداس عيد القيامة لعام 2025 بدور العبادة المقامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى صممت كمثيلاتها بالخارج وقد أقيم القداس بالتزامن مع إقامته بالخارج

واستقبلت (مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية) عدداً من رجال الدين المسيحى ، وذلك لإقامة الصلوات والشعائر الدينية ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بهذه المناسبة وخلال الإحتفال قدم شيوخ الأزهر التهنئة للنزلاء المسيحيين وهو تجسيداً لصلابة النسيج الوطنى الذى تنعم به مصر.. كما تم توزيع كحك العيد على النزلاء من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إحتفالاً بتلك المناسبة.

ومن جانبهم أعرب النزلاء المسيحين عن مدى فرحتهم بمنحهم الفرصة للإحتفال وإقامة الشعائر الدينية وتقدموا بالشكر لإخوانهم المسلمين على مشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.. وهو ما يجسد أسمى معانى الإنسانية فى السياسة العقابية الحديثة والذى يعزز القيم الدينية والروحية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء بما يسموا بالفكر والسلوك لدى النزلاء.