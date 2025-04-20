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لضمان توفر الموارد الغذائية.. طوارئ في التموين استعدادا لشم النسيم

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لضمان توفر الموارد الغذائية.. طوارئ في التموين استعدادا لشم النسيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 02:29 مساءً - أفاد وزير التموين شريف فاروق بأن هناك استعدادات مكثفة من قبل الوزارة لضمان توفر جميع السلع الغذائية الأساسية خلال احتفالات شم النسيم.

وأكد فاروق على استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال فترة العطلة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.

حيث أبرز فاروق أهمية تعزيز الحملات الرقابية في الأسواق، خصوصًا للسلع التي تشهد إقبال متزايد مثل الأسماك المملحة والمدخنة، الرنجة والفسيخ للتأكد من جودة المعروض وصلاحية المنتجات.

حيث تم التأكيد على مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية في جميع المحافظات بضرورة التواجد الميداني وزيادة مستوى الاستعداد إلى أقصى حد خلال هذه الفترة، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية بالتنسيق مع مباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع والإدارات المعنية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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