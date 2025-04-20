مصدر بـ "التعليم": الانتهاء من إعداد أسئلة الثانوية العامة وفق المواصفات الرسمية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت اللجان الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت مصادر داخل ديوان عام الوزارة أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة إدراج بعض الأسئلة التي تُبرز مستوى الطلاب المتفوقين.

وتم الحرص على أن تكون الأسئلة واضحة وخالية من التعقيد أو الغموض، مع توزيع عادل للدرجات على مختلف أجزاء المنهج.

وفيما يتعلق بتوزيع الدرجات، فإن مادة اللغة العربية تتكون من 80 درجة، منها 70 درجة للأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد) و10 درجات للأسئلة المقالية.

أما مادة اللغة الأجنبية الأولى، فتبلغ درجتها النهائية 60 درجة، منها 51 درجة للأسئلة الموضوعية و9 درجات للمقالية.

وفي مواد مثل التاريخ والجغرافيا، تم تخصيص 60 درجة لكل منهما، بواقع 56 درجة للأسئلة الموضوعية و4 درجات للأسئلة المقالية.

بينما في مواد العلوم مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء، يبلغ إجمالي الدرجات 60 درجة، منها 56 درجة للأسئلة الموضوعية و4 درجات للمقالية.

أما مادتا الرياضيات التطبيقية والبحتة، فكل منهما تبلغ درجته النهائية 30 درجة.

وبالنسبة لمادة الإحصاء، فتوزع درجاتها إلى 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للمقال، لتكون الدرجة النهائية 60 درجة.

ويصل المجموع الكلي لدرجات امتحانات الثانوية العامة إلى 320 درجة، مع مراعاة التوازن بين الأسئلة الموضوعية والمقالية في معظم المواد، بهدف ضمان عدالة التقييم وقياس مستوى الطلاب بشكل دقيق.