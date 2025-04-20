نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي": الخطوط الساخنة استقبلت أكثر من 164 ألف اتصال خلال مارس.. و"تكافل وكرامة" في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت وزارة التضامن الاجتماعي نحو 164 ألفًا و477 اتصالًا عبر الخطوط الساخنة التابعة لها خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار حرصها على التواصل المستمر مع المواطنين وتقديم الدعم والإرشاد حول مختلف خدماتها الاجتماعية.

وأوضح تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاتصالات الواردة شملت استفسارات وطلبات وشكاوى تتعلق ببرامج الوزارة، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وخدمات بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وغيرها من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.

"تكافل وكرامة" الأعلى استقبالًا للاتصالات

جاء الخط الساخن الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" (19680) في المرتبة الأولى من حيث عدد الاتصالات، حيث استقبل 98،240 اتصالًا، تم الرد على 91،459 منها بنسبة استجابة بلغت 93%. وتوزعت الاتصالات بين 62،630 استفسارًا، و17،812 طلبًا، و11،017 شكوى، وكانت أكثر المحافظات تواصلًا هي المنيا، وأسيوط، والبحيرة.

بنك ناصر: 35 ألف اتصال ونسبة رد ضعيفة

استقبل خط بنك ناصر الاجتماعي (16868) نحو 35،218 اتصالًا، تم الرد على 15،252 فقط، بنسبة استجابة بلغت 43%. وتنوعت الاتصالات بين 14،875 استفسارًا، و208 طلبات، و169 شكوى، وتصدرت القاهرة والجيزة والإسكندرية قائمة المحافظات الأكثر اتصالًا.

بطاقة الخدمات المتكاملة: استجابة مرتفعة من الوزارة.. ومتفاوتة من شركة إي فاينانس

أما الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044)، فقد استقبل 9،870 اتصالًا، ردت الوزارة على 9،521 منها بنسبة استجابة 96%، في حين تلقت شركة إي فاينانس 6،452 اتصالًا على نفس الخط، وردت على 3،798 بنسبة استجابة 59%. وكانت القاهرة والجيزة والمنوفية الأعلى اتصالًا، بينما جاءت الوادي الجديد، وشمال سيناء، ومطروح في ذيل القائمة.

الخط الأساسي وصندوق الإدمان وخط أبناء مصر

استقبل الخط الساخن الأساسي للوزارة (16439) عدد 4،486 اتصالًا، تم الرد على 4،373 بنسبة استجابة 97%. كما تلقى خط صندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023) نحو 10،027 اتصالًا، تم الرد على 9،650 منها بنسبة 96%، غالبيتها طلبات علاج أو استفسارات عن مراكز التحاليل.

في السياق ذاته، تلقى خط "أبناء مصر" لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية (19828) عدد 184 اتصالًا، تم الرد على 157 بنسبة استجابة بلغت 85%.

التواصل متاح على مدار الساعة

وأكدت الوزارة استمرار استقبال الشكاوى والبلاغات عبر الخطوط الساخنة المتعددة على مدار الساعة، وتشمل: