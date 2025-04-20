خلال 24 ساعة.. 44 شهيدا و145 مصابا فى غزة بسبب مجازر إسرائيلية مستمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 12:32 مساءً - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,201 شهيد، و116,869 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، بأن من بين الحصيلة 1,827 شهيدا، و4,828 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وقالت، إن 44 شهيدا، و145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.