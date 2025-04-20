وظائف البنك العربي الأفريقي 2025.. آفاق جديدة في قطاع الخدمات المصرفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 12:31 مساءً - كشف البنك العربي الأفريقي الدولي عن توفر وظائف جديدة في مجال الخدمات المصرفية في فروعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

حيث يسعى البنك إلى العثور على مرشحين مؤهلين لتولي منصب رئيس القطاعات، حيث سيكون المرشح المعتمد مسؤولاً عن قيادة تطوير عروض القيمة الموجهة للقطاعات المختلفة والعمل على تحقيق نمو مستدام وربحي.

وتشمل هذه الوظيفة مجموعة متنوعة من المهام والمسؤوليات، مثل:

قيادة تطوير العروض القيمة المخصصة للقطاعات المتنوعة. وضع استراتيجيات طويلة الأجل تتماشى مع التحولات في مجال التجزئة المصرفية. مراقبة الاستراتيجيات التسويقية العامة للقطاعات وتحسين تجربة العملاء. إدارة عمليات جذب العملاء وتحقيق أهداف الأداء. رصد أداء الميزانيات والأرباح وتقديم استراتيجيات لتحسين الأداء المالي. وضع البنك العربي الأفريقي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، ومن بينها: الحصول على شهادة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة. الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو مؤهل دراسات عليا في التمويل يعد ميزة إضافية. امتلاك خبرة عملية تتراوح بين 15 إلى 20 سنة في مجال المصارف التجزئة. إلمام شامل بمنتجات وخدمات المصرفية للأفراد وفهم جيد للسوق التنافسية. إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

طرق التقديم للوظائف

يمكن للمهتمين بالتقدم للوظائف الشاغرة زيارة الصفحة الرسمية للبنك على منصة لينكد إن وإرسال سيرهم الذاتية مع جميع المعلومات اللازمة لإكمال عملية التقديم.