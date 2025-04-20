نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة منتصف مايو.. تجهيزات مكثفة من وزارة التعليم لضمان انتظام الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تجهيز بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة لعام 2024/2025.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025،

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم البدء في توزيع أرقام الجلوس في منتصف شهر مايو، أي قبل موعد انطلاق الامتحانات المقرر له 15 يونيو المقبل، وذلك من خلال المدارس بشكل مجاني، حيث يتسلم كل طالب بطاقته من مدرسته التابع لها، كما سيتم إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن رقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم باستخدام كود الطالب أو الرقم القومي.

كما أن بطاقة رقم الجلوس ستتضمن اسم الطالب بالكامل، رقم الجلوس الخاص به، اسم اللجنة الامتحانية التي سيؤدي فيها امتحاناته، إضافة إلى المواد الدراسية التي سيمتحن فيها، ما يساعد على تقليل فرص الخطأ وتسهيل تنظيم عملية الدخول إلى اللجان ومتابعة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

يأتي ذلك ضمن خطة أشمل تتبناها الوزارة لضبط وتأمين سير الامتحانات، شملت أيضًا استبعاد بعض المدارس من عقد اللجان الامتحانية فيها، خاصة التي تم رصد وقائع غش جماعي بها في السنوات السابقة، بجانب إعداد كشوف توزيع الطلاب داخل اللجان بما يضمن التباعد والانضباط.