نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس تُكثف الاستعداد لاختبارات أبريل بعد عطلة الأعياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المدارس على مستوى الجمهورية استعداداتها الجادة لعقد اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل، وذلك عقب انتهاء الإجازات الرسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

ومن المقرر أن تعود الدراسة بكامل طاقتها خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، وسط توجيهات رسمية من وزارة التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من خطط المراجعة النهائية، وتهيئة الطلاب نفسيًا وعلميًا لخوض هذه الاختبارات القصيرة.

وأكدت مصادر داخل عدد من المديريات التعليمية أن المدارس قد شرعت بالفعل في وضع جداول اختبارات أبريل، والتي تُعد المحطة الأخيرة في سلسلة تقييمات طلاب صفوف النقل قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتحرص إدارات المدارس على تنظيم مواعيد الاختبارات بحيث تُوزع على أيام محددة لكل مادة، بما يضمن عدم الإخلال بسير اليوم الدراسي، خاصة مع ضيق الفترة الزمنية المتبقية قبل بداية الامتحانات النهائية.

وفي هذا السياق، أصدرت مديريات التعليم تعليمات مشددة إلى المدارس، بضرورة التزام المعلمين بوضع أسئلة الاختبارات من الدروس المقررة فقط حتى نهاية شهر أبريل، مع التشديد على أهمية تنوع الأسئلة لتشمل مستويات الفهم والتطبيق، إلى جانب المعلومات المباشرة. ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير أدوات التقييم وتعزيز الفهم العميق للمناهج الدراسية، بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط.