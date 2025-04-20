نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025: تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الرواتب لجميع الدرجات الوظيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، حيث بدأ الموظفون في مختلف الجهات الحكومية بالاستعداد لاستلام رواتبهم بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف رسميًا.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه مصر تحركات مستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك الزيادة المرتقبة في الأجور.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات لشهر أبريل 2025، حيث تقرر البدء في صرف رواتب العاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2025.

ويتسلم الموظفون مرتباتهم على مدار 5 أيام، حيث تشمل تلك الفترة الصرف لجميع الموظفين في مختلف الهيئات الحكومية.

وبعد هذه المدة، خصصت الوزارة 3 أيام إضافية لصرف المستحقات المالية المتأخرة، وذلك وفقًا لجدول زمني منظم يُراعي العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة.

وتتم عمليات صرف الرواتب من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكن للمواطنين أيضًا استلام رواتبهم من خلال فروع البنوك والبريد المصري، وفقًا للتفاصيل التي تم الإعلان عنها في بيان الوزارة.

جدول الرواتب للدرجات الوظيفية المختلفة

إلى جانب تحديد موعد صرف المرتبات، أصدرت وزارة المالية جدولًا يوضح الحد الأدنى للأجور في شهر أبريل 2025 للعاملين في الدولة، والذي جاء كالتالي:

6000 جنيه للدرجة السادسة

6500 جنيه للدرجة الخامسة

7000 جنيه للدرجة الرابعة

7500 جنيه للدرجة الثالثة

8000 جنيه للدرجة الثانية

8200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها

9200 جنيه لدرجة المدير العام أو ما يعادلها

10200 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها

12200 جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها

أماكن صرف المرتبات

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أبريل 2025 من عدة أماكن معتمدة من قبل وزارة المالية، وهي كالتالي:

فروع البنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

فروع البريد المصري التي تغطي كافة المناطق.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

زيادة المرتبات: التفاصيل والمواعيد

فيما يتعلق بزيادة المرتبات، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة الأجور ابتداءً من أول يوليو 2025.

ستشمل الزيادة كافة العاملين في الدولة، حيث تأتي في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، لتخفيف العبء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقد تقرر أيضًا زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما ستكون الزيادة 15% للمخاطبين خارج قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما ستتم زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الممتازة.

رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات

إضافة إلى زيادة المرتبات، أكد وزير المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بداية من يوليو 2025، بما يعني زيادة بقيمة 1100 جنيه شهريًا للحد الأدنى.

كما أكد الوزير أن المعاشات ستتم زيادتها بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، بما يتماشى مع تحركات الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

موازنة العام المالي الجديد 2025/2026

فيما يخص موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، أشار وزير المالية إلى أن مخصصات الأجور في الموازنة ستزيد بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة في الأجور.

كما أضاف أنه سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة، مما يعد خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الحكومية.