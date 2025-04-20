نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأخير مواعيد القطارات بسبب التوقيت الصيفي.. تعليمات جديدة من السكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء تطبيق التوقيت الصيفي ابتداءً من الجمعة 25 أبريل 2025 وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025، وأصدرت تعليمات خاصة بتنظيم حركة القطارات خلال فترة التحول.

التغيير يبدأ عند الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 24 أبريل، حيث يتم تقديم التوقيت 60 دقيقة، لتصبح الساعة 12:00 منتصف الليل (تقديم التوقيت ساعة كاملة).

ويُسجل هذا التعديل في كشوف قيد القطارات بجميع الأبراج والمحطات، وحتى في أكشاك البلوك التي تُغلق قبل الساعة 11.

وفقًا لهذا التعديل، تكون كل القطارات التي تتحرك بين الساعة 11:00 مساءً و11:59 مساء يوم الخميس، متأخرة ساعة بسبب تقديم الوقت.

أمثلة من محطة القاهرة:

- قطار رقم 35: كان موعده 11:10 مساء - سيتحرك 12:10 صباحًا.

- قطار 890: كان موعده 11:30 مساء - سيتحرك 12:30 صباحًا.

- قطار 1010: كان موعده 12:05 صباحًا - سيتحرك 01:05 صباحًا.

محطات أخرى

- قطار 185 من سوهاج: كان موعده 12:05 - سيتحرك 01:05.

- قطار 833 من أسوان: كان موعده 12:10 - سيتحرك 01:10.

ووجهت الهيئة، المحطات والمراقبين، بضرورة التنسيق الجيد والتصرف بحكمة أثناء التحرك، مع توثيق كل حاجة في تقارير التشغيل.