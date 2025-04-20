نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بلبن تعلن إعادة فتح فروعها في السعودية ( التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سلسلة "بـ لبن" الشهيرة، اليوم، عن صدور القرار الرسمي بإعادة فتح فروعها داخل المملكة العربية السعودية، البلد الذي شهد انطلاقتها الأولى في منطقة الخليج، وكان دائمًا حاضنًا وداعمًا للعلامة قيادةً وشعبًا.

وجاء إعلان العودة في رسالة مؤثرة حملت مشاعر الامتنان لله تعالى، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في ظل بوادر انفراجة اقتصادية في مصر، استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشهد وصفته السلسلة بأنه "تجلٍ للفرج بعد الضيق، ولُطفٌ من الله لا يتأخر".

وقال فريق "بـ لبن" في بيانه:

"مرت علينا أيّامٌ ثقيلة… لكن الأمل في الله كان دائمًا حاضرًا. شكرًا من القلب لكل من دعا لنا أو دعمنا بكلمة طيبة، وشكر خاص لله الذي أكرمنا بالفرج."

واختتم البيان برسالة تفاؤل:

"بـ لبن راجع، بإذن الله، أفضل… وأقرب لكل الناس ❤️ وكان فضل الله عليك عظيمًا."