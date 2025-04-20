نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالدولة والقطاع الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالدولة والقطاع الخاص.

مرتبات شهر أبريل 2025، قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف الرواتب لـ موظفين القطاع العام والخاص،حيث يبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لـ العاملين والمعلمين في الدولة غدًا الإثنين 21 أبريل.

وفي السطور التالية توفر «بوابة دوت الخليج» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر أبريل 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

وقررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لـ الموظفين في الدولة، يوم الإثنين 21 أبريل 2025، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 25 أبريل 2025 المقبل.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2025

صرف مرتبات شهر أبريل، وتتواجد أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2025، كالآتي:-

«ماكينات الصرف الآلي «ATM»،

وفروع البريد المصري» المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالوزارات التالية يوم 21 أبريل: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- كما تقرر صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في الوزارات التالية يوم الثلاثاء 22 أبريل: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

موعد صرف المرتبات لـ الأشخاص الذين تخلفوا عن صرف مرتبات شهر أبريل 2025

ويتم صرف المرتبات لـ الأشخاص الذين تخلفوا عن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 في المواعيد المحددة في أيام 23، 24، و25 من الشهر الجاري.

الحد الأدنى لـ مرتبات شهر أبريل 2025

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.