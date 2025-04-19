نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد امتحانات شهر إبريل لجميع المراحل التعليمية في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر ابريل 2025 لجميع الصفوف الدراسية.

حيث يبدأ طلاب المرحلة الابتدائية، امتحانات شهر ابريل 2025 للصف الثالث الابتدائي من 27 ابريل حتى 30 ابريل.

بينما تبدأ امتحانات شهر ابريل 2025 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 27 ابريل حتى 30 ابريل.

كما تبدأ امتحانات شهر ابريل 2025 للصفين الأول والثاني الاعدادي من 27 ابريل 2025 وتستمر حتى 4 مايو 2025.

بينما تبدأ امتحانات شهر ابريل 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي من 27 ابريل وتستمر حتى 4 مايو 2025.

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