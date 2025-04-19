هل تعمل البنوك غدًا الأحد في عيد القيامة؟ البنك المركزي يكشف الحقيقية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 08:29 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري عن تعليق العمل في البنوك يومي الأحد والاثنين احتفالاً بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

حيث ذكر البنك المركزي أن العطلة ستبدأ يوم الأحد 20 أبريل 2025 بمناسبة عيد القيامة المجيد، وستستمر حتى يوم الاثنين 21 أبريل 2025 بمناسبة أعياد شم النسيم.

كما سيستأنف العمل في جميع المصارف الحكومية والخاصة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حيث سيعود الموظفون إلى وظائفهم بعد انتهاء العطلة.

كما يتخذ البنك المركزي المصري هذا القرار احترامًا للأعياد الدينية والوطنية، وامتثالًا للقوانين واللوائح التي تنظم ساعات العمل في القطاع المصرفي.

حيث يتعين على العملاء التأكد من أوقات عمل البنوك قبل زيارة الفروع، حيث لن تكون البنوك مفتوحة خلال يومي العطلة.