نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن عادل يرد على شائعات غسيل الأموال ويؤكد: نجاح «بلبن» وراء الإقبال الكبير على منتجاتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «بلبن»، على الشائعات التي طالت الشركة بشأن مصادر تمويلها واتهامها بـ«غسيل الأموال»، وذلك على خلفية النمو الكبير الذي حققته السلسلة خلال السنوات الأربع الماضية.

فقد نجحت «بلبن» في توسيع نطاقها إلى نحو 160 فرعًا، ما أثار تساؤلات حول طريقة تمويل هذه التوسعات.

مؤمن عادل: الإقبال الكبير دليل على نجاح «بلبن»

في تصريحات له عبر برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، قال عادل إن هذه التساؤلات هي دليل على نجاح المجموعة.

وأضاف: "سمعت هذا السؤال كثيرًا، والحمد لله، هذا السؤال إن دلّ فإنما يدل على حالة النجاح الكبيرة التي حققتها شركة بلبن، بالأرقام وبالإقبال الشديد على منتجاتنا."

تعاون مع صناديق استثمارية كبرى

وتابع عادل قائلًا: "لقد عرضت علينا صناديق استثمارية كبيرة جدًا من دول مختلفة الدخول في شراكة، ما يدل على النجاح الكبير الذي حققناه".

كما أشار إلى أن النجاح الذي حققته بلبن شبيه بما فعله إيلون ماسك مع شركة تسلا، مضيفًا: "إيلون ماسك أصبح إيلون ماسك بعد أن قام بإحداث طفرة في تسلا. نحن أيضًا براند ناجح، الناس تتجمع في طوابير أمام فروعنا في مصر والدول العربية. هذا كرم ورزق من الله".

إشادة بنجاح بلبن في السوق المصري

وأكمل عادل قائلًا: "من الطبيعي ألا تخشى شركة بلبن من المنافسة في السوق، لأنه إذا كان المنافسون لا يحققون النجاح، فلن يكون لديهم زبائن لفتح الفروع، لكن الحمد لله، ربنا كرمنا بالنجاح الكبير، ونحن في مرحلة ازدهار وتوسع".