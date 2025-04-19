نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - زيادة المعاشات 2025 بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو لتحسين معيشة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من القرارات الاقتصادية التي تشمل أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم دعم نقدي استثنائي للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة.

زيادة المعاشات 2025: تفاصيل تطبيق الزيادة

وفقًا للمادة رقم (35) من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، يتم تطبيق زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15% مع بداية العام المالي الجديد.

وبذلك سيتم تفعيل الزيادة بشكل رسمي بدءًا من 1 يوليو 2025، ما سيعود بالنفع على ملايين المواطنين.

رفع الحد الأدنى للأجور

كجزء من جهود الحكومة المصرية لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في 2025 إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من نفس التاريخ.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش 2025 باستخدام الرقم القومي

يتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين من الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.

فيما يلي الخطوات اللازمة للاستعلام:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال الرقم القومي للمستفيد.

عرض تفاصيل المعاش بعد تطبيق الزيادة.

طرق صرف المعاشات بعد الزيادة

لتسهيل حصول المستفيدين على المعاشات الشهرية بعد الزيادة، تم توفير عدة طرق للصرف، ومنها:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

مكاتب البريد في جميع المحافظات.

منافذ شركة فوري.

البنوك المعتمدة لصرف المعاشات.

جدول زيادة المعاشات 2025

إليكم الجدول الذي يوضح الزيادة المتوقعة في المعاشات بناءً على النسبة المقررة (15%):