نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدنيا ربيع والجو بديع..حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة والمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الاحد، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس اليوم السبت

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وعن حالة السحب، يكون الطقس مشمسا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل حبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، غائما جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.



درجات الحرارة اليوم السبت

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية.

وتختلف درجات الحرارة المتوقعة بين المناطق المختلفة في مصر، حيث تشهد القاهرة الكبرى، غدا الاحد، درجات حرارة عظمى تصل إلى 31 درجة، بينما تسجل الإسكندرية ومطروح حرارة أقل تتراوح بين 23 و24 درجة بسبب تأثير الرياح البحرية المعتدلة. أما في جنوب البلاد مثل سوهاج وقنا وأسوان، فإن درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 39 درجة نتيجة تأثير الكتل الهوائية الصحراوية. ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد التأثير على الأنشطة اليومية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تشهد أجواء شديدة الحرارة، مما يستدعي تقليل الجهد البدني خلال ساعات النهار الحارة. كما تشير التوقعات إلى نشاط الرياح في بعض المناطق، مما قد يزيد من الشعور بالحرارة أحيانًا أو يحرك الأتربة في الأماكن المفتوحة؛ لذا يُنصح باتخاذ تدابير الحماية اللازمة.

ولتوضيح درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن بشكل أكثر دقة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 31 درجة 18 درجة الإسكندرية 24 درجة 15 درجة سوهاج 37 درجة 18 درجة أسوان 39 درجة 22 درجة

وفي سياق متصل، يمكن اتباع بعض الإرشادات العملية للتكيف مع هذه الظروف الجوية الحارة من خلال القائمة التالية:

تجنب الخروج في ساعات الذروة الحارة إلا للضرورة.

استخدام واقيات الشمس والملابس المناسبة للحماية من الحرارة المرتفعة.

الانتباه أثناء القيادة في الأوقات التي تكثر بها الشبورة المائية.

متابعة التحديثات اليومية لتوقعات الطقس لتجنب أي تغيرات مفاجئة.

في الختام، يُعد ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة من السنة أمرًا طبيعيًا مع دخول فصل الربيع واقتراب الصيف، ولكن الوعي بكيفية التعامل مع هذه الأجواء الحارة يظل أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة والسلامة. إن متابعة توقعات الطقس بانتظام واتباع النصائح المقدمة يمكن أن يساعد في التكيف مع هذه التغيرات المناخية، سواء في القاهرة أو المناطق الساحلية أو جنوب البلاد. كما يُنصح دائمًا بالاستعداد لأي تقلبات محتملة من خلال الاطلاع على النشرات الجوية التي تقدمها الهيئة العامة للأرصاد، مما يضمن حياة يومية أكثر أمانًا وراحة خلال هذه الفترة الحارة.