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السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة يتابع تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع المطار

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  • السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة يتابع تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع المطار 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع المطار بحي المنيرة الغربية. 

وذلك بتكليف من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وخلال جولته تفقد مرعي أجنحة السوق المختلفة والتقى بعدد من العارضين حيث اطلع على جودة المعروضات وتنوع السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين مشددًا على أهمية الالتزام بالأسعار المقررة وتطبيق معايير النظافة والسلامة داخل السوق. 
وأوضح السكرتير المساعد إنه تنفيذا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فان المحافظة مستمرة في تنظيم مثل هذه المبادرات والأسواق المتنقلة في مختلف الأحياء بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضمان انتظام عمل الأسواق وجودة الخدمات المقدمة.  
رافق السكرتير المساعد خلال الجولة ايمن خليل رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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