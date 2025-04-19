نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالجولة التي قام بها اليوم بعدد من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذه الجولات الميدانية تمثل مصدرًا حقيقيًا للتفاؤل، خاصة عندما تتعلق بقطاع الصناعة، لما يشهده من تطورات إيجابية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية أدلى بها رئيس الوزراء بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عقب جولته التي استمرت أكثر من أربع ساعات، وشملت خمسة مجمعات صناعية تغطي قطاعات متنوعة، منها الأدوية، والصناعات الغذائية، والكابلات، والطلمبات، بما يعكس تنوع وتوسع النشاط الصناعي بالمدينة.

وأشار مدبولي إلى أهمية صناعة الطلمبات في الوقت الحالي، خاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين هذا النوع من الصناعات التي تحتاجها الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والري، مؤكدًا أن الدولة تحرص على تقليل الاستيراد عبر دعم هذه الصناعات محليًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك حالة من التفاؤل الكبير تسود بين رجال الصناعة، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع، مؤكدًا أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تصدر أسبوعيًا قرارات مهمة لتسهيل منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى توفير أراضٍ مرفقة تساعد على تسريع وتيرة التوسع الصناعي.

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من هذه المصانع بدأ بالفعل في التصدير إلى الأسواق العالمية، ليس فقط لتغطية السوق المحلي، بل لتوسيع قاعدة التصدير إلى دول متقدمة في أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وهو ما يعكس جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية.

وشدد مدبولي على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الصناعي من أجل تعزيز التكامل بين المصانع، وخاصة فيما يتعلق بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليًا، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوطين الصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق الصناعة وتقوية سلاسل الإنتاج المحلية.

كما أشار إلى أن من أبرز ما شهده اليوم هو تحقيق مستوى متقدم من التعاون بين المصانع والموردين المحليين، بما يعزز من فرص التكامل الصناعي، ويقلل من فجوة الاستيراد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي بنسبة أكبر.

وفي ختام جولته، تفقد رئيس الوزراء مركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمدينة العاشر من رمضان، مشيدًا بتاريخ هذه المصلحة العريقة التي يعود تأسيسها إلى خمسينيات القرن الماضي، وتمتلك اليوم 44 مركزًا تدريبيًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير هذه المراكز، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مثل برنامج المعونة الأوروبية، فضلًا عن مشاركة عدد من مصانع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة هذه المراكز، بما يعزز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.

وأشاد مدبولي بالنماذج الشابة الواعدة التي التقى بها خلال جولته في مركز التدريب، من خريجي المدارس والجامعات، ممن يسعون إلى تطوير مهاراتهم الفنية والتكنولوجية في مجالات متقدمة كـالطاقة الشمسية والمتجددة، مؤكدًا أن هذه المراكز تفتح أمام الشباب آفاقًا حقيقية للسفر والعمل بالخارج بطرق رسمية، بعيدًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.