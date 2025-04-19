نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك نماذج مُشرّفة ومُفرحة من شباب مصر في مختلف القطاعات الصناعية، مشددًا على أهمية دعم هذه النماذج التي تمثل ركيزة أساسية في مستقبل الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب جولته التفقدية اليوم بمدينة العاشر من رمضان، والتي رافقه خلالها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بينه وبين الفريق كامل الوزير فيما يتعلق بملف الصناعة، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري، ويُسهم بصورة كبيرة في زيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات البطالة.

وخلال جولته التفقدية، أوضح الدكتور مدبولي أنه قام بزيارة مجموعة من المصانع العاملة في عدد من المجالات الحيوية، من بينها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، بالإضافة إلى مصانع معدات المرافق والبنية التحتية والنقل.

ولفت إلى أن ما شاهده خلال الجولة يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع الصناعي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قطعت شوطًا بالغ الأهمية في دعم القطاع الصناعي، من خلال تبني سياسات تحفيزية وبيئة استثمارية مشجعة، وهو ما انعكس في الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في مختلف القطاعات الصناعية.

وأوضح أن هذا التقدم يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم للمستثمرين، من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية جاذبة.

وأكد الدكتور مدبولي أن ما يشهده قطاع الصناعة في مصر حاليًا من توسع وتطور يمثل إنجازًا مهمًا على طريق تحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يسهم في تحسين الميزان التجاري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الاستراتيجية.

واشاد رئيس الوزراء تصريحاته بالدور الحيوي الذي يلعبه شباب مصر داخل المصانع ومواقع الإنتاج، معتبرًا أنهم القوة الدافعة نحو مستقبل صناعي أكثر ازدهارًا، ودعا إلى مزيد من العمل والجهد لدعم هذا الاتجاه وتحقيق نقلة نوعية في الصناعات الوطنية.