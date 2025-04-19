نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتفقد مصنعي "الوايلر فريد حسنين" بالعاشر من رمضان: تصنيع الطلمبات محليًا يدعم "حياة كريمة" ويوفر مكونًا وطنيًا بنسبة 90% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم بالمدينة الصناعية في العاشر من رمضان، بزيارة ميدانية لمصنعي شركة "الوايلر فريد حسنين للطلمبات"، رافقه خلالها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وقبيل بدء الجولة التفقدية داخل المصنعين، شاهد رئيس الوزراء عرضًا تقديميًا قدّمه المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة الشركة، استعرض خلاله تاريخ الشركة وأهم محطاتها، موضحًا أن "الوايلر فريد حسنين للطلمبات" تأسست عام 1982 وتُعد من الكيانات الصناعية البارزة في مصر.

وتبلغ نسبة مساهمة مجموعة فريد حسنين ومبادرة "ابدأ" الرئاسية في الشركة نحو 86%، بينما تساهم شركة "الوايلر ألمانيا" بنسبة 14%.

وتضمن العرض التقديمي شرحًا تفصيليًا لمكونات المصنعين، والسعة الإنتاجية لكل منهما، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج والمعدات المستخدمة، والتعريف بالمنتجات التي تشمل أنواعًا متعددة من الطلمبات الصناعية المستخدمة في قطاعات البنية التحتية والمياه والصرف والمزارع السمكية.

عقب العرض، توجه رئيس الوزراء إلى المصنع الأول الذي يمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن هذا المصنع متخصص في إنتاج الطلمبات متعددة الاستخدامات، بقدرات تصل إلى 1200 متر مكعب/ساعة، وبقدرة رفع حتى 120 مترًا. وتجوّل مدبولي داخل عنابر التصنيع والتجميع، واطلع على مراحل التصنيع المختلفة.

كما شملت الجولة التفقدية زيارة المصنع الثاني للشركة، والذي تبلغ مساحته 14 ألف متر مربع، ويختص بإنتاج الطلمبات عالية القدرة، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 20 ألف متر مكعب/ساعة، مع قدرات رفع تصل إلى 200 متر.

واطّلع رئيس الوزراء على معمل اختبارات الطلمبات، وخط الإنتاج المخصص للطلمبات الكبرى، وشاهد نماذج متعددة منها مخصصة للمزارع السمكية ومشروعات البنية التحتية.

وتوقّف مدبولي كذلك عند معرض منتجات المسبوكات الزهر الذي يضم نماذج ضخمة من الطلمبات المُصنّعة لصالح مشروعات قومية كبرى مثل قناة السويس للاستزراع السمكي والدلتا الجديدة.

كما تفقد عنابر تصنيع المحركات الكهربائية المرشدة لاستهلاك الطاقة، التي تُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل التوجه نحو التصنيع الأخضر وكفاءة الطاقة.

وخلال الجولة، أشار المهندس حسين فريد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن "الوايلر فريد حسنين" تلعب دورًا كبيرًا في دعم مشروعات الدولة القومية، إذ توفّر الطلمبات المطلوبة لوزارة الموارد المائية والري، إضافة إلى مساهمتها في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح أن المصنع يوفر نحو 320 فرصة عمل مباشرة، ويعتمد بنسبة تفوق 90% على المكوّن المحلي في تصنيع منتجاته.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للدور الوطني الذي تلعبه الشركة، مشيدًا بتطور قدراتها الإنتاجية وتنوع منتجاتها الصناعية.

ودعا رئيس الوزراء إلى استمرار مساهمتها الفعالة في تلبية احتياجات المشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تصنيع الطلمبات محليًا بدلًا من استيرادها، ما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية، وتوفير النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة للمصريين.