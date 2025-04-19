نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: تقدم الصناعة في مصر إنجاز مهم.. وإقبال كبير من المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة ملائمة للنمو الصناعي المستدام، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من تطور في هذا الملف يُعد إنجازًا ملموسًا على طريق تحقيق مستهدفات الدولة في توطين الصناعات المختلفة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء عقب جولته التفقدية التي أجراها اليوم بمدينة العاشر من رمضان، حيث زار عددًا من المصانع العاملة في مجالات متنوعة، شملت الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، بالإضافة إلى مصانع متخصصة في معدات المرافق والبنية التحتية ووسائل النقل.

وأوضح الدكتور مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية لجهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي، والاطلاع على سير العمل داخل المصانع، ومدى التقدم المحقق في عمليات التصنيع والتشغيل، والتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة والتكنولوجيا.

وأضاف أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا للغاية في ملف دعم الصناعة، من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات الداعمة للاستثمار الصناعي، والتي ساهمت في جذب عدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب، ممن أبدوا رغبتهم في إقامة مصانع جديدة داخل مصر في مختلف المجالات الصناعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإقبال الكبير من قبل المستثمرين يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد على قدرة الدولة على توفير بنية تحتية قوية، ومناطق صناعية متطورة، وبيئة تشريعية داعمة للإنتاج والنمو.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن تقدم الصناعة المصرية يمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية المستدامة.