نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: شباب مصر نماذج تُفرح.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وتوطينها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك نماذج مشرفة من شباب مصر تثير الفخر، موضحًا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو دعم قطاع الصناعة، بالتنسيق الكامل مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، من أجل تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي الذي يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء عقب جولة تفقدية أجراها اليوم بمدينة العاشر من رمضان، شملت زيارة عدد من المصانع المتخصصة في مجالات متنوعة، من بينها الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مصانع متخصصة في إنتاج مكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل.

وأوضح الدكتور مدبولي أن الزيارة الميدانية كشفت عن تطور كبير في مستوى الإنتاج وجودة التصنيع داخل هذه المصانع، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير بيئة صناعية متقدمة تستوعب تطلعات المستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا بالغ الأهمية في ملف دعم الصناعة، حيث تم اتخاذ خطوات فعالة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، سواء في تخصيص الأراضي أو منح التراخيص أو تقديم الحوافز.

وأضاف أن هناك إقبالًا متزايدًا من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في مختلف القطاعات الصناعية، وهو ما يعكس ثقة متنامية في الاقتصاد المصري وفي مستقبل الصناعة الوطنية.

وشدد مدبولي على أن ما تشهده مصر اليوم من تقدم في ملف الصناعة يُعد إنجازًا حقيقيًا يعزز من فرص تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية، وعلى رأسها توطين الصناعات المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تدخر جهدًا في مواصلة دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.