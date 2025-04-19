نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة شم النسيم.. السكة الحديد تُطلق "قطار النزهة" بين القاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة السكة الحديد تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، عن تشغيل قطار مخصوص تحت اسم "قطار النزهة" يوم الإثنين 21 أبريل 2025، لتمكين الركاب من الاستمتاع بيوم مميز على البحر.

مواعيد قطار النزهة

- قيام من القاهرة: الساعة 6:40 صباحًا.

- وصول إلى الإسكندرية: الساعة 9:40 صباحًا.

- العودة من الإسكندرية: الساعة 6:05 مساءً.

- الوصول إلى القاهرة: الساعة 8:50 مساءً.

مواصفات القطار

- يتكوّن من 8 عربات مكيفة (درجة ثالثة).

- سعر التذكرة: ذهاب فقط 70 جنيهًا، وذهاب وعودة 100 جنيه.

وشددت الهيئة، على أن التذاكر المباعة لا تُرد ولا يُسمح باستخدامها في أي قطار آخر غير "قطار النزهة".

كما يُشترط حمل التذكرة المنصرفة لهذا القطار، ومن يتواجد بدونه سيدفع الأجرة كاملة + غرامة.

وأكدت الهيئة، على خدمة العملاء والمحطات بالإعلان عن مواعيد القطار عبر الإذاعات الداخلية لضمان التيسير على الركاب.