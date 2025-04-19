نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طب قصر العيني تتصدّر الجامعات المصرية وتحتل المركز الثاني إفريقيًا في جراحة المخ والأعصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقّق قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب – قصر العيني، جامعة القاهرة، إنجازًا علميًا متميزًا، بعد أن تصدّر الجامعات المصرية واحتل المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية في تخصص جراحة المخ والأعصاب، وذلك وفقًا للتصنيف العالمي الصادر عن مؤسسة EduRank بتاريخ 2 مارس 2025.

واستند التصنيف إلى أداء الجامعات في مجال البحث العلمي، حيث تم تحليل 1،830 ورقة بحثية صادرة عن عشر جامعات إفريقية رائدة في المجال، وقد استُشهد بتلك الأبحاث 18،800 مرة، وهو ما يعكس التأثير القوي والفاعلية العلمية للأبحاث المنشورة من قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة.

ويُعد هذا الإنجاز دليلًا على التقدّم الكبير الذي يحرزه القسم في مجالات البحث العلمي والتعليم الطبي المتخصص، ويعكس الجهود المتواصلة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالقسم في تعزيز مكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد تحقق هذا النجاح المرموق بفضل الدعم الكبير والمتواصل من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، فضلًا عن الإسهامات القيّمة التي قدمها الأستاذ الدكتور حازم عبد البديع رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب، والأستاذ الدكتور محمد محيي الدين، الرئيس السابق لقسم جراحة المخ والأعصاب، والذي كان لهما دور بارز في النهوض بالمستوى البحثي والعلمي للقسم ودعم مسيرة التميز والتطوّر بالقسم.

تجدر الإشارة إلى أن EduRank.org هو تصنيف عالمي مستقل يعتمد على مقاييس دقيقة ويغطي 14،131 جامعة من 183 دولة، ويعتمد في تقييمه على قاعدة البيانات العلمية الأكبر عالميًا والتي تضم أكثر من 115 مليون منشور علمي و2.96 مليار استشهاد. ويتم تصنيف الجامعات في 246 موضوعًا بحثيًا باستخدام نهج قائم على البيانات المجّمعة ذاتيًا، دون الاعتماد على استطلاعات أو آراء خبراء، ما يضمن الشفافية والموضوعية.

وتعتمد المنهجية العامة لتصنيف EduRank على ثلاثة مؤشرات رئيسية:

45% لأداء البحث العلمي باستخدام بيانات OpenAlex وتحليل الرسوم البيانية للاستشهادات.

45% للأهمية غير الأكاديمية من خلال تحليل الروابط الخلفية للجامعة باستخدام بيانات Ahrefs.

10% لشعبية الخريجين، بناءً على عدد مشاهدات صفحاتهم على مختلف نسخ ويكيبيديا.

ويؤكد هذا التقدير الدولي على مكانة جامعة القاهرة-طب قصر العيني كمؤسسة أكاديمية رائدة في إفريقيا والعالم العربي، ويعكس التزامها المستمر بتعزيز جودة التعليم الطبي والبحث العلمي، خاصة في المجالات المتقدمة والحيوية كجراحة المخ والأعصاب.