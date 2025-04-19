ضبط متهم بتزوير المحررات والنصب والإحتيال على المواطنين فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات المنسوبة للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وإستغلالها فى تلقى تبرعات من المواطنين وكذا إنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية وإستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من إيصالات نقدية منسوبة لجمعيات خيرية - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.